Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? | Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? - BJK CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig, milli aranın ardından 9. hafta maçlarıyla devam ediyor. Beşiktaş, Dolmabahçe'de Ankara temsilcisi Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Zirve mücadelesinde geride kalan Kartal, yeniden yarışa girmek için yoluna kayıpsız devam etmek isterken Gençlerbirliği ise düşme hattından uzaklaşmak için sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'lerini sizler için derledik.

Beşiktaş - Gençlerbirliği maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Milli aranın sona ermesiyle Süper Lig, 9. hafta maçlarıyla devam ediyor. Beşiktaş, açılış maçında Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak. Son maçında Galatasaray ile 1-1 berabere kalarak ezeli rakibinden puan çalan Kartal, taraftarın desteğini de arkasına alarak Dolmabahçe'den galibiyetle ayrılmak istiyor. Toure ve Demir Ege sakatlıklarından, Gökhan da sarı kart cezasından dolayı Gençlerbirliği maçında oynamayacak. İşte Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı yayın bilgisi...

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı 18 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasında oynanacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ile Suat Güz yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Cengiz, Rafa, Cerny, Abraham

Gençlerbirliği: Erhan, Goutas, Thalisson, Zuzek, Pereira, Oğulcan, Bashiru, Abdurrahim, Göktan, Onyekuru, Niang

95. KEZ RAKİP

Ligde 1 maç eksiği bulunan siyah-beyazlılar, 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucu topladığı 13 puanla 6. sırada bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle aldığı 5 puanla 14. sırada yer alıyor. Beşiktaş ile Gençlerbirliği, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 94 kez rakip oldu. Siyah-beyazlılar, bu maçların 54'ünde galip gelmeyi başarırken, kırmızı-siyahlılar ise 9 maçta kazanan taraf oldu. 31 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Kartal attığı 153 gole karşılık kalesinde 64 gol gördü.

4 YIL SONRA İLK RANDEVU

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de son olarak 15 Şubat 2021 tarihinde Ankara'da karşılaştı ve siyah-beyazlılar mücadeleyi 3-0 kazandı. Son olarak oynadıkları 2020-2021 sezonunda Kartal şampiyonluk ipini göğüslerken; kırmızı-siyahlılar ise küme düşmüştü. Söz konusu sezonda Ankara ekibi, 20 yıl sonra Beşiktaş'ı deplasmanından galip ayrılmıştı.

YENİLMEZLİK SERİSİNE DEVAM

Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 2 kez mağlup olan Beşiktaş, son 3 haftada da 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Lider Galatasaray ile deplasmanda oynadığı derbide öne geçmesine rağmen kalesini koruyamayan ve sahadan beraberlikle ayrılan Kartal, Gençlerbirliği'ni mağlup ederek yenilmezlik serisini geliştirmek istiyor.

EVİNDE KAYBETMİYOR

Süper Lig'de evinde oynadığı 3 müsabakadan da galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, bu süreçte konuk ettiği Eyüpspor ile Başakşehir'i 2-1 ve Kocaelispor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı. Beşiktaş, Gençlerbirliği'nin ardından evinde bir sonraki maçta Fenerbahçe ile oynayacak.

Geçtiğimiz sezon sahasında 5 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşayan Kartal, 18 iç saha maçının yalnızca 11'ini kazanmıştı.

RAFA'NIN HEDEFİ GOL KRALLIĞI

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Rafa Silva, Süper Lig'de attığı 5 golle takımını sırtlıyor. Silva, 6 golü bulunan Trabzonspor'dan Paul Onuachu'nun ardından Galatasaray'dan Mauro Icardi ile birlikte ikinciliği paylaşıyor. 32 yaşındaki futbolcu, Kayserispor'a 3, Eyüpspor ve Kocaelispor'a da 1'er gol attı. Rafa Silva, bu sezon Avrupa kupalarında da forma giydiği 6 müsabakada da 2 asist yaptı.

Siyah-beyazlılar, bu sezon oynadıkları 7 müsabakada kalesinde 9 gol gördü. Milli kaleci Mert Günok'un kaleyi koruduğu söz konusu maçlarda 4 galibiyet elde eden Kartal, 2 kez rakiplerine mağlup olurken, 1 defa da berabere kaldı. Geçtiğimiz sezon 36 haftalık ligde 34 maçta kaleyi koruyan 36 yaşındaki kaleci, ilk 7 haftada kalesinde 5 gol görmüştü. Kartal bu sezon ligde sadece Kayserispor'u 4-0 yendikleri maçta kalesini gole kapattı.

DEPLASMANDA GALİBİYETİ YOK

Beşiktaş'a konuk olacak Gençlerbirliği, bu sezon ligde konuk olduğu 4 maçın 3'ünü kaybetti. Hüseyin Eroğlu'nun öğrencileri, deplasmanda aldıkları 1 puanı Kayserispor karşısında elde etti. Kırmızı-siyahlılar, bu süreçte kalesinde 6 gol görürken, rakip fileleri 3 kez havalandırabildi. Ankara temsilcisi, tek galibiyetini ise evinde Eyüpspor'a karşı kazandı.

KARTAL 3 EKSİK

Siyah-beyazlılarda El Bilal Toure ve Demir Ege Tıknaz sakatlıklarından, Gökhan Sazdağı da sarı kart cezasından dolayı Gençlerbirliği maçında oynamayacak. Kartal'da ayrıca Felix Uduokhai sarı kart sınırında bulunuyor. Alman futbolcu, sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta deplasmanda oynayacakları Kasımpaşa mücadelesinde sahada olamayacak.