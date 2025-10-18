RB Leipzig, bu Cumartesi Red Bull Arena’da Hamburg SV’yi ağırlayacak. Peki, Die Roten Bullen, evindeki mükemmel serisini sürdürebilecek mi? Bundesliga’da son beş maçtır yenilmeyen Leipzig, beş maçın dördünü kazanmıştı; Hamburg SV karşısında bu performansını devam ettirebilecek mi?

RB Leipzig-Hamburg SV maçı ne zaman, saat kaçta? RB Leipzig-Hamburg SV maçı canlı nasıl izlenir? RB Leipzig, Cumartesi günü Red Bull Arena'da Hamburger SV'yi konuk ediyor. Peki, Die Roten Bullen, bu sezonki iç saha başarısını ve galibiyet serisini sürdürerek Bundesliga'daki üst sıralardaki yerini koruyabilecek mi? Ole Werner'in öğrencileri, Borussia Dortmund ile berabere kaldıktan sonra yeniden dört maçlık galibiyet serisini başlatabilecek mi? Hamburger SV, Leipzig karşısında sürpriz yapabilecek mi? Peki, RB Leipzig-Hamburg SV maçı saat kaçta, hangi kanalda? RB Leipzig-Hamburg SV maçı nasıl canlı izlenir? Detaylar haberimizde...

RB LEIPZIG-HAMBURG SV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

RB Leipzig-Hamburg SV maçı 18 Ekim 2025 Cumartesi 16:30 tarihinde başlayacak. S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

RB LEIPZIG-HAMBURG SV MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

RB Leipzig'in muhtemel ilk 11'i: Gulacsi; Baku, Orban, Lukeba, Raum; Ouedraogo, Seiwald, Baumgartner; Bakayoko, Romulo, Nusa

Hamburg SV'nin muhtemel ilk 11'i: Heuer Fernandes; Capaldo, Vuskovic, Elfadli; Mikelbrencis, Sambi Lokonga, Remberg, Muheim; Philippe, Konigsdorffer, Dompe

