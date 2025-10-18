Bundesliga’da futbol heyecanı bu hafta da hız kesmiyor! Heidenheim ile Werder Bremen, ligin 7. haftasında karşı karşıya geliyor. İki takım da sezonun bu döneminde puan tablosunda üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Peki, Heidenheim – Werder Bremen maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? 18 Ekim Cumartesi günü oynanacak maç TSİ 16:30’da başlayacak. Peki, Heidenheim – Werder Bremen maçı hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Bundesliga'da futbol heyecanı bu hafta da hız kesmiyor! Heidenheim ile Werder Bremen, ligin 7. haftasında karşı karşıya geliyor. İki takım da sezonun bu döneminde puan tablosunda üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Heidenheim – Werder Bremen maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? sorularının cevabı merak ediliyor. 18 Ekim Cumartesi günü oynanacak maç TSİ 16:30'da başlayacak. Peki, Heidenheim Werder Bremen maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bundesliga Heidenheim - Werder Bremen maçı canlı nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

HEIDENHEIM WERDER BREMEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

18 Ekim Cumartesi günü oynanacak maç TSİ 16:30'da başlayacak.

HEIDENHEIM - WERDER BREMEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Heidenheim-Werder Bremen maçı 18 Eylül Cumartesi günü 16.30'da oynanacak. Karşılaşma S SPORT PLUS'ta yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Heidenheim'ın muhtemel ilk 11'i: Ramaj; Traore, Mainka, Siersleben, Fohrenbach; Schoppner, Niehues, Dorsch; Kerber, Kaufmann, Ibrahimovic

Werder Bremen'in muhtemel ilk 11'i: Hein; Sugawara, Pieper, Friedl, Coulibaly; Stage, Lynen; Schmid, Puertas, Mbangula; Njinmah

