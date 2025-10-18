Köln - Augsburg maçı saat kaçta başlayacak? Köln - Augsburg Bundesliga CANLI izle (18 Ekim 2025)

Bundesliga’da FC Köln, Cumartesi günü evinde Augsburg’u ağırlıyor. Altıncı sıradaki Köln, Hoffenheim’ı 1-0 yenerek 10 puana yükseldi ve ligde güvenli konumunu güçlendirdi. Bu sezon Bundesliga’da oynadığı altı maçın beşinde ilk golü atan Billy Goats, son beş maçta dokuz gol yemiş ve Hoffenheim karşısında kalelerini gole kapatmıştı. Peki, Köln - Augsburg maçı saat kaçta, hangi kanalda?