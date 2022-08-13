Yönetmenliğini Geoff Meed'in üstlendiği Göktaşı Kıyameti filminin konusu, oyuncuları ve filmin ne zaman çekildiği sinemaseverler tarafından sorgulanmaya başladı. 2020 yılında ilk kez izleyici ile buluşan Göktaşı Kıyameti filmine dair merak edilenler ve aksiyon sahneleriyle nefes kesmeye hazırlanan Göktaşı Kıyameti filminin detayları haberimizde...

2020 yapımı Göktaşı Kıyameti filminin konusu, oyuncuları ve filme dair tüm detaylar, sinemaseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Aksiyon ve bilim kurgu türündeki Göktaşı Kıyameti filmi nefes kesen sahneleriyle filmseverlere evde sinema şöleni yaşatmaya hazırlanırken; film hakkında merak edilen detaylar haberimizde...

GÖKTAŞI KIYAMETİ FİLMİNİN KONUSU

Küresel bir bilim zirvesi büyük bir asteroidin doğrudan Dünya'ya doğru ilerlemesini durdurma planını tartışır. Tüm ülkeler felaket için birbirini suçlarlar. Bir teknoloji milyarderinin kızı çok geç olmadan asteroidi yok edebilmek için kendi uzman ekibini toplar ve bir plan yapmaya başlarlar...

GÖKTAŞI KIYAMETİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Göktaşı Kıyameti filminin oyuncu kadrosu şöyle: