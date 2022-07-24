📺 GÜL MASALI 5. YENİ BÖLÜM TEK PARÇA İZLE | Gül Masalı yeni bölüm FULL HD İZLE - ATV CANLI

atv ekranlarının yaz sezonuna damga vuran dizilerinden Gül Masalı, 24 Temmuz Pazar akşamı izleyicilerle buluşacak. Gül Masalı'nı internet üzerinden ya da televizyon ekranlarından takip etmek isteyen diziseverler için Gül Masalı yeni bölüm canlı izleme sayfası ve yeni bölüm detayları haberimizde...

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GÜL MASALI 5. BÖLÜM ÖZETİ

Atabeylerin şikayetiyle büyük bir çıkmazın içine düşen Gonca ve Fatma, Tahir'i kurtarabilmek için Halil'in getirdiği devir kağıdını imzalayacakları sırada Toprak onların imdadına yetişir. Kararlı tavrı ve sürpriz görgü tanı��ıyla birlikte Halil'in sinsi planını alt üst eder.

Toprak'ın yardımıyla umutları tazelenen Gonca, artık Isparta'da kalıp ne pahasına olursa olsun mücadele etmeye karar verir. Annesini yıllar önce kendi memleketinden süren ruhu kararmış insanlara karşı, yine annesinin memleketinde onun arazilerinde, birçok insanın yolunu aydınlatacak büyük bir hareket başlatacaktır.

Toprak'ın haklının tarafında olmak için gösterdiği kararlı tavır, onu ailesiyle karşı karşıya getirir. Tüm bunların üzerine işteki sorunlar da eklenince Atabeyler'de büyük bir kriz baş gösterir.

Toprak ve Gonca her şeyden uzaklaşmak için bir yolculuğa çıkarken, onların yokluğunda yaşanan korkutucu bir kaza aşklarına gölge düşürecektir.

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Yönetmen: Sadullah Şentürk

Senaryo: Aybars Bora Kahyaoğlu

Oyuncular: Gülper Özdemir (Gonca Aydın), Erdem Kaynarca (Toprak Atabey), Sarp Can Köroğlu (Arda Seçkin), Zehra Yılmaz (Ece Kardaş), Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Suat Sungur, Sait Genay ve Ayşenil Şamlıoğlu

GÜL MASALI DİZİSİ 5. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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