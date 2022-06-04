Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto 4 Haziran 2022 Cumartesi günü çekilişi gerçekleştirildi! Şans oyunları sevenler '4 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 4 Haziran 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları... Büyük ikramiyenin 74 milyon TL'yi aştığı Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

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Şans oyunları sevenler '4 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Milli Piyango'nun düzenlediği 4 Haziran 2022 Cumartesi günü Çılgın Sayısal Loto'da çekilişi heyecanla beklendi. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 4 Haziran 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süper star sonuçları... Büyük ikramiyenin 74 milyon TL'yi aştığı Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde.

4 HAZİRAN ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

23-42-57-71-79-89 Joker: 80 Süperstar: 77

👉Sayısal Loto 4 Haziran Cumartesi çekiliş sonuçlarını öğrenmek için TIKLA