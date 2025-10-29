Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda heyecan, Adıyaman’da oynanacak Kahta 02 Spor-Kasımpaşa karşılaşmasıyla devam ediyor. Süper Lig ekibi Kasımpaşa, zorlu deplasmanda hata yapmadan bir üst tura yükselmeyi hedefliyor. Ligde Beşiktaş’la 1-1 berabere kalan lacivert-beyazlılar, son üç resmi maçında galibiyet alamadığı için bu maçı çıkış fırsatı olarak görüyor. Ev sahibi Kahta 02 Spor ise güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuç almanın peşinde. Peki, Kahta 02 Spor-Kasımpaşa maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAHTA 02 SPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda oynanacak Kahta 02 Spor-Kasımpaşa maçı 29 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'de başlayacak.

KAHTA 02 SPOR-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Kahta İlçe Stadyumu'nda oynanacak Kahta 02 Spor-Kasımpaşa maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

KAHTA 02 SPOR-KASIMPAŞA MAÇI HAKEMİ

TFF, Kahta 02 Spor-Kasımpaşa maçı hakeminin Gürcan Hasova olduğunu açıkladı. Hasova'nın yardımcılıklarını Selim Şenöz ve Kadir Akıllı yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Birkan Altındaş üstlenecek.