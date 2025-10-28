Süper Loto çekildi! 28 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

28.10.2025

Her hafta büyük bir heyecanla takip edilen Süper Loto çekilişi sonuçları belli oldu! 28 Ekim tarihli çekiliş, Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirildi. Şansını deneyen binlerce kişi şimdi "Süper Loto kazandıran numaralar ne, büyük ikramiye kime çıktı?" sorularının yanıtını araştırıyor. Bu haftaki çekilişte kazanan numaralar açıklandı. Peki, büyük ikramiye devretti mi yoksa talihlisine ulaştı mı? İşte 28 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları, kazanan numaralar listesi ve bilet sorgulama ekranına dair tüm ayrıntılar!

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto, haftanın üç günü — Salı, Perşembe ve Pazar akşamları düzenli olarak çekiliyor. 28 Ekim tarihli çekiliş, Milli Piyango TV canlı yayınında saat 21.30'da noter huzurunda gerçekleştiriliyor.

