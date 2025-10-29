Beykoz Anadolu Spor-Yalova FK 77 Spor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesi bu kez İstanbul’da futbol severleri heyecanlandıracak. Beykoz Anadolu Spor, sahasında Yalova FK 77 Spor Kulübü’nü ağırlayarak tur bileti için kritik bir sınava çıkacak. Her iki takım da kupada yoluna devam etme hedefiyle sahaya adım atacak ve kazanan taraf olmak için tüm gücünü ortaya koyacak. Ev sahibi Beykoz Anadolu Spor, taraftar desteğini arkasına alarak rakibini geçmeyi ve kupadaki yolculuğunu hız kesmeden sürdürmeyi amaçlıyor. Diğer yandan Yalova FK 77 Spor, deplasmanda çıktığı zorlu randevudan başarıyla ayrılıp adını bir üst tura yazdırma hedefinde. Peki, Beykoz Anadolu Spor-Yalova FK 77 Spor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?