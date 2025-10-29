ISBAŞ Isparta 32 Spor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur heyecanı, Isparta’da futbol coşkusunu en üst seviyeye taşıyacak bir mücadele ile sürüyor. ISBAŞ Isparta 32 Spor, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor’u konuk edecek. Her iki ekip için de büyük önem taşıyan karşılaşmada hedef, kupada yoluna kayıpsız devam etmek. Mor-beyazlılar, ev sahibi olmanın avantajıyla sahada daha agresif ve etkili bir performans sergilemek isterken; İstanbul ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ise deplasmandan galibiyet çıkararak adını bir üst tura yazdırmanın planlarını yapıyor. Peki, ISBAŞ Isparta 32 Spor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?