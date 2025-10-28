Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jose Mourinho daha sonrasında Benfica ile anlaşarak herkesin dikkatini çekmişti. Portekizli hoca yapıtğı açıklama ise bir kez daha gündem oldu. İşte Mourinho'nun sözleri...
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica'nın Tondela ile oynayacağı Allianz Kupası çeyrek final maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Mourinho konuşmasının bir bölümünde, Fenerbahçe'de ayrılmasının ardından dönüşünün bu kadar çabuk olmasını beklemediğini ifade etti.
"BU KADAR ÇABUK DÖNÜŞ YAPMAYI BEKLEMİYORDUM"
Portekizli teknik adam, konuşmasının bir bölümünde, "Fenerbahçe'den ayrıldığımda bu kadar çabuk dönüş yapmayı beklemiyordum. Gelecek tekliflerde seçici olmak, bana motivasyon ve sorumluluk verecek bir şeyi kabul etmek istiyordum." Dedi.
"BENFICA SAYESİNDE FUTBOLA GERİ DÖNDÜM"
İtalyan Corriere dello Sport'un 100. Yıl gecesine davetli olan ancak katılamayan Mourinho, tele konferans ile katılmıi, "Kulübüm başkanlık seçimlerinde 85.000 seçmenle dünya rekoru kırdığı için yanınızda olamıyorum. Benfica sayesinde futbola geri döndüm." demişti.