2025 ALTIN FİYATLARI | Gram ve çeyrek altın ne kadar 29 Ekim Çarşamba?

Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz kararının ardından geri çekilmeye başlayan altın fiyatları, yatırımcıların yakın takibindeki yerini koruyor. Değer kaybının sürmesiyle birlikte altın piyasasında hareketlilik hız kesmeden devam ederken, güvenli limanda son tablo merak konusu olmaya devam ediyor. 29 Ekim Çarşamba günü itibarıyla "Gram altın kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları ne kadar?" soruları hem yatırımcıların hem de tasarruf sahiplerinin gündeminin ilk sıralarında yer alıyor.

Giriş Tarihi: 29.10.2025 06:43

Ekonomik gelişmeler, döviz kurları ve küresel piyasalardaki hareketlilik, altının yönü üzerinde belirleyici rol oynuyor. İşte, 29 Ekim Çarşamba günü gram, çeyrek ve yarım altının güncel alış-satış fiyatları ile döviz kuru verileri…

PİYASADA SON DURUM | 29 EKİM ÇARŞAMBA

◼ABD Doları: 41,94 (Alış) - 41,97 (Satış)

◼EURO: 48,86 (Alış) - 48,94 (Satış)

◼STERLİN: 55,49 (Alış) - 55,76 (Satış)

2025 GÜNCEL ATIN FİYATLARI

Merkez Bankası'nın faiz oranını düşürmesinin ardından gözler güncel altın fiyatlarına çevrildi. Düşüş trendine giren veriler hakkında araştırmalarını sürdüren yatırımcılar, özellikle, "Çeyrek altın ne kadar?" ve "Gram altın fiyatları kaç para oldu?" gibi soruların yanıtını merak ediyor. İşte, 29 Ekim 2025 güncel altın fiyatları...

▶Gram Altın Alış: 5.327,86₺

▶Gram Altın Satış: 5.328,61₺

▶Çeyrek Altın Alış: 9.133,00₺

▶Çeyrek Altın Satış:9.266,00₺

▶Yarım Altın Alış: 18.265,00₺

▶Yarım Altın Satış: 18.521,00₺

▶Tam Altın Alış: 36.419,00₺

▶Tam Altın Satış: 36.895,00₺

▶Ata Altın Alış: 37.371,00₺

▶Ata Altın Satış: 37.914,00₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.096,36₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.360,85₺

▶Gümüş Alış: 63,87₺

▶Gümüş Satış: 63,94₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 29 Ekim Çarşamba günü saat 06.16 itibarıyla alınmıştır.