Erciyes 38 FSK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur heyecanı Kayseri’de sürüyor. Erciyes 38 FSK, sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü’nü konuk edecek. Her iki ekip de bir üst tura çıkmak için sahada hata yapmak istemiyor. Ev sahibi Erciyes 38 FSK, taraftarının desteğini arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmayı ve iç saha avantajını en iyi şekilde kullanmayı amaçlıyor. Başkent temsilcisi Ankara Keçiörengücü ise bu sezon 1. Lig’de sadece 2 galibiyet alabildiği için kupada çıkış arıyor. Peki, Erciyes 38 FSK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?