Icardi'nin menajerinden Galatasaray'a rest! "Devre arasına kadar..."
Sözleşmesinin son senesinde olan Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, Galatasaray'ı kızdıracak açıklamalarda bulundu. Pino özellikle Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu'ya dikkat çeken yanıtlar verdi. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray'da taraftarın gözdesi Mauro Icardi, yol ayrımına geldi. Mauro Icardi'nin sezon sonunda sona erecek sözleşmesi için resmi bir hareket yapılmadı
Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, oyuncusu için gelen teklifler ve Galatasaray'daki durumu üzerine konuştu.
Elio Pino açıklamasında; "Şu ana kadar kulüpten kimse bizimle iletişime geçmedi. Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu'nun açıklamalarını okudum ama Galatasaray kaptanının kulübün niyetini sezon sonuna kadar beklemesi doğru olmaz. Biz Aralık ayına kadar bekleyeceğiz, o tarihe kadar bir teklif gelmezse başka seçenekleri değerlendirmekte özgür olacağız."
Menajer oyuncusunun belirsizlik yaşamaması gerektiğini belirterek; "Söylediklerimde hiçbir saygısızlık yok. Ancak Galatasaray kaptanının belirsizlik içinde kalması doğru değil. Kulüp elbette kendi kararlarını verebilir, ama bu seviyedeki bir oyuncu uzun süre bekletilmemeli. Mauro'nun Galatasaray'ı ne kadar çok sevdiğini herkes biliyor ama bu durum sadece futbol değil, aynı zamanda bir insanın özel hayatını da ilgilendiriyor." ifadelerini kullandı.
Dursun Özbek'in sözleri için konuşan menajer; "Başkan Dursun Özbek'in de söylediği gibi, Icardi Galatasaray'ı hak ettiği seviyelere taşıdı. Fiziksel olarak iyi olmadığı dönemlerde bile takım için sahaya çıktı.
Galatasaray ve taraftarlar için çok özel bir hikayesi var. Bu nedenle Mauro saygıyı hak ediyor. Eğer kulüp onu tutmak istiyorsa, bunu artık göstermesi gerekiyor." dedi.