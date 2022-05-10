TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Masumlar Apartmanı dizisinde heyecan dorukta. Masumlar Apartmanı 10 Mayıs Salı günü ekranlara gelecek. Masumlar Apartmanı 69. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Masumlar Apartmanı son bölüm bilgileri.

Masumlar Apartman Tüm Bölümleri izle

MASUMLAR APARTMANI 69. BÖLÜM TRT 1 CANLI İZLE

MASUMLAR APARTMANI 69. BÖLÜM KONUSU

Masal'ın doğumu, hem aile hem de apartman sakinleri için yepyeni bir umudun simgesi olur. Naci, Safiye'nin en önemli kurallarından birini daha aşmayı başarır. Bir yandan da Safiye'nin bebekle kurduğu bağı gördükçe, birlikte bir çocukları olması arzusu giderek güçlenir. Safiye'nin bu konudaki hisleri ise çok başkadır. Tüm zamanını Masal'a ayıran, uyumaya bile direnen Gülben'in, bebeği konusunda Safiye haricinde kimseye güvenememesi başta Esat olmak üzere herkesin dikkatini çeker. Bu sırada doktorun söylediği bir şey, Gülben'in yetersizlik korkusunu tetikler. Han ve Ceylan, arkadaşlık sınırları içinde görüşmeye devam ederlerken Ceylan'ın yeni sergisinin açılışı gelip çatar. Bu sergi, Han için adeta bir sınav olacaktır. Nihayet tüm apartman sakinleri, o çok istedikleri pikniğe giderler. Ancak, mutluluk ve neşe içinde geçen günün sonunda olacaklardan habersizdirler

Masumlar Apartman Tüm Bölümleri izle

MASUMLAR APARTMANI 69. BÖLÜM TRT 1 CANLI İZLE

Masumlar Apartman Tüm Bölümleri izle

MASUMLAR APARTMANI 69. BÖLÜM TRT 1 CANLI İZLE