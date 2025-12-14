Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı izle: Ne zaman ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı izle: Ne zaman ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 11. haftasında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes’i karşı karşıya getirecek bu önemli mücadele, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak. Ev sahibi Fenerbahçe Beko, ligde topladığı 19 puanla 3. sırada yer alıyor ve taraftarının desteğiyle avantajını sahaya yansıtmak istiyor. 16 puanla 7. basamakta bulunan Anadolu Efes, bu maçı kazanarak üst sıralarla arasındaki puan farkını kapatmanın planlarını yapıyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?