Fenerbahçe son olarak UEFA Avrupa Ligi'nin 6. hafta maçında deplasmanda Brann ile karşı karşıya geldi. Kanarya bu mücadeleden 4-0'lık skorla galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde bazı isimler gösterdikleri performansla büyük alkış aldı. Kanarya'da oynadığı futbol ile dikkat çeken oyunculardan birisi de Levent Mercan oldu. 25 yaşındaki sol bek AndersonTalisca'nın kaydettiği 3. golde yaptığı orta ile asist yapan isim olmuştu.
Fotomaç'ın haberine göre, son haftalarda sol bekte Archie Brown'ın önüne çıkan bir performansa imzasını atan Levent Mercan, gözünü milli takıma dikti.
Bu sezon toplamda 3 asisti bulunan Levent, performansıyla A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'ya mesaj göndermiş oldu.