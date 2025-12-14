Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'ye dev müjde! O maçta sahada olacak

Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında SK Brann deplasmanına götürülmeyen Marco Asensio ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İspanyol yıldızın sahalara döneceği tarih belli oldu.





Fenerbahçe'nin yıldızı Marco Asensio son haftalarda sergilediği performansla takımın en önemli kozu olduğunu gösterdi. Sakatlığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Brann deplasmanına götürülmeyen İspanyol futbolcu, Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan TÜMOSAN Konyaspor mücadelesine saklandı.

Fotomaç'ta yer alan habere göre, son olarak gerçekleştirilen antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalarda yer alan 29 yaşındaki futbolcunun tamamen iyileştiği ve keyfinin de yerinde olduğu gözlendi. Bu durum teknik direktör Tedesco'yu da çok mutlu etti.