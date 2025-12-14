Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında SK Brann deplasmanına götürülmeyen Marco Asensio ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İspanyol yıldızın sahalara döneceği tarih belli oldu. | Son dakika FB spor haberleri
Fenerbahçe'nin yıldızı Marco Asensio son haftalarda sergilediği performansla takımın en önemli kozu olduğunu gösterdi. Sakatlığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Brann deplasmanına götürülmeyen İspanyol futbolcu, Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan TÜMOSAN Konyaspor mücadelesine saklandı.
Fotomaç'ta yer alan habere göre, son olarak gerçekleştirilen antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalarda yer alan 29 yaşındaki futbolcunun tamamen iyileştiği ve keyfinin de yerinde olduğu gözlendi. Bu durum teknik direktör Tedesco'yu da çok mutlu etti.
Oyuncusunu ilk 11'de sürmeye hazırlanan başarılı çalıştırıcı, ondan çok şey bekliyor. Süper Lig'de sahaya çıktığı son 7 maçın 6'sında skor katkısı sağlayan İspanyol yıldız, sadece G.Saray derbisini boş geçti. Kalan 6 maçta 5 gole imzasını atan Asensio, 3 de asist yaparak toplamda 8 kez tabelanın değişmesine etki etti.
Takımının en formda isimlerinden birisi olan Asensio, Norveç deplasmanına gitmediği için arkadaşlarına oranla daha fazla dinlenme fırsatı buldu ve tamamen TÜMOSAN Konyaspor mücadelesine odaklandı.