Spor yazarları Hesap.com Antalyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç gazetesi yazarları, Hesap.com Antalyaspor-Galatasaray maçını dikkat çeken ifadelerle yorumladı. İşte o yazılar... (GS spor haberi)
Okan Buruk, Yunus'un hücumdaki etkili oyununu gördükten sonra acaba, "Monaco'da oyuna keşke Yunus'la başlasaydım" diye düşünmüş müdür? Çünkü bu Yunus, Monaco'da ilk yarı etkili oynayan G.Saray'ın pozisyon bulmasına fazlasıyla katkı sağlardı. Antalya önüne Yunus'lu kadroyla çıkan G.Saraylı oyuncular, oyunun ilk yarısında sahanın hakimiydi, inanılmaz pozisyonlar ürettiler.
Eğer Osimhen, son vuruşlarda dikkatli olabilseydi rahatlıkla üç gol atıp gol krallığında tahta otururdu. Yunus sayesinde Sallai, özellikle Leroy Sane etkili çok etkili oynadılar. Sane'nin attığı gol, Yunus'un pas kalitesiyle geldi. Hücuma sağdan sık çıkan Sallai, güzel oyununu bir golle süsledi. Barış veya Jakobs Antalya'nın sol kanadından etkili ataklar yapmalarına rağmen isabetli ortalara imza atamadılar. Yine Yunus'un varlığıyla Torreira ve İlkay ikilisi rahat pas kulandılar çünkü Yunus, resmen Osimhen'in arkasında pas istasyonu oldu.
Okan Buruk'un Yunus'a ne kadar ihtiyacı olduğunu Antalya maçında gözlemledik. Yunus bir maestro gibi görev yaparken Osimhen'in attığı gole de verdiği mükemmel pasla büyük katkı sağladı. Kaleci Günay uzun süredir kulübede oturmaktan dolayı biraz paslanmış. Geriden oyun başlatırken riskli paslar kullandı, bu konuda da Okan hocanın doğru bir uyarısı oldu. Yine de Günay, tecrübesiyle ender Antalya ataklarında hata yapmadı. Akdeniz ülkesi Monaco'da morali bozulan G.Saray, Akdeniz'in en önemli şehri Antalya'da kendini geldi. Maçın oyuncusu benim adıma Yunus olur.
Maça müthiş bir baskı ile başlayan Galatasaray, Antalyaspor'a nefes aldırmadan bir anda durumu 2-0'a getirdi. Yunus Akgün'ün ilk 11'e dönüşü, Galatasaray'ın hücum gücüne hem renk, hem de zeka getirdi. Yunus'un öndeki varlığı Sane'yi, Barış Alper'i ve Osimhen'i çok rahatlattı. Yunus ile birlikte daha hızlı oynayan, daha çok pozisyona giren bir Galatasaray izledik. Zaten gol perdesini açan Sane'nin golünde asisti yapan da Yunus'tu. Sallai'nin golünde ise Barış Alper'in pası muazzamdı.
Osimhen ilk yarıda üç net gol pozisyonundan yararlanamadı. Galatasaray, Sallai-Yunus ve Sane üçlüsü ile sağ kanadı çok iyi kullandı. Antalyaspor 3-6-1 dizilişi ile oynadı. Ama Galatasaray'a karşı 3'lü defans ile oynayıp, baskı anında geri dönemezseniz çok pozisyon verirsiniz. Antalyaspor, beklerde çok açık verince Galatasaray da çok kolay gol pozisyonuna girdi. İlk yarıda golleri kaçıran Osimhen, ikinci 45'te golünü attı. Yunus Akgün'ün uzun menzilli pasında Osimhen'in şık vuruşu ile Galatasaray farka koştu. Yunus Akgün, sakatlık sonrasında sahalara çok formda döndü. Dün Yunus, Galatasaray adına oyuna yön verdi, iki asit yaptı, pas dağıttı, oyunu hızlandırarak sarı-kırmızılıların bol pozisyona girmesinde başrol oynadı.
Okan Buruk, Antalyaspor karşısında skoru ve galibiyeti garanti altına aldıktan sonra üç oyuncu değişikliği birden yaptı. Özellikle İcardi'yi oyuna alması çok anlamlıydı. Çünkü İcardi yeteri kadar süre alamadığı için bir küskünlük havası içine girmişti. Bu üç değişikliğin ardından Antalyaspor bir duran toptan golü buldu. Bu gol sırasında savunmada tam 9 Galatasaraylı oyuncu vardı. Ama Van de Streek bomboş pozisyonda topu ağlara gönderdi. Dünkü maçta Barış Alper, Yunus Akgün ve Sane çok iyiydi. Özellikle Sane'nin futbolundaki yükseliş çok dikkat çekici ve çok çarpıcı. Osimhen ise biraz becerikli olabilseydi 4-5 gol atabilirdi.
Sane'nin oyunun son bölümünde İcardi'ye attırdığı goldeki hareketleri muazzamdı. İcardi'nin gol vuruşu ise ustalık kokuyordu. Bitti, gitsin denilen İcardi bu kadar az süre almasına rağmen ligde 8 gole ulaştı. İcardi'den vazgeçmek mi? Bu adeta delilik olur! Başkan Dursun Özbek de Okan Buruk da İcardi konusunda en doğru kararı verecektir! Çünkü aklın yolu bir! Galatasaray için çok kolay bir maç oldu. Sarı-kırmızılılar; şampiyonluk yolunda bir engeli daha kayıpsız geçerken, en büyük kazanım Yunus Akgün oldu. Antalyaspor'un bu saha dizilişi ile ligde gerçekten işi çok zor!
MUSTAFA ÇULCU - MHK'YE ÇARE OLDU
Avrupa'nın 6. büyük futbol ekonomisine sahip ülkemizin turizm ve futbol kenti Antalya'ya bu zemin yakışıyor mu? Antalyaspor'un 30 milyon euro Galatasaray'ın 305 milyon euro marketing değeri olan oyuncularına bu zemin reva mı? Böylesine kötü zeminde oyun pas hataları ile başladı. Top kaleci Günay'a gelmeden Galatasaray çok hareketli ve ön alan baskısı ile 11 dakikada iki gol buldu. Antalyaspor defansı maşallah kevgir gibi. Galatasaraylı oyuncular elini kolunu sallaya sallaya ceza alanına giriyor cirit atıyor.
İlk 20 dakika Antalyaspor'un tüm istatistikleri sıfır. Galatasaray, rakip ceza alanına 17 kez girmiş. Sadece bu 20 dakikalık veri bile bize 2 takım arasındaki güç ve kalite farkını gösteriyor. Mağlup durumdaki Antalyaspor fark yerim korkusuyla olsa gerek Galatasaray'ı 5-4-1 ile derinde karşıladı. Dikkat çeken bir durumda şu ki bu durumda ki Antalyaspor'un cılız ataklarında bile Galatasaray savunmasının hata yapması! Okan hoca Monaco maçından sonra antrenmanı sanki Antalya'ya aldırmış. Erol hoca ise farklı skora rağmen risk almakta bu kadar gecikmesi ilginç. Galatasaray son çeyrekte ürettiğinden daha fazla rakibine pozisyon vermesi sorgulanmalı. Son 5 maçta kalesinde 7 gol gördü.
Ali Yılmaz geçen sezon küme düşecek hakemler arasındaydı. MHK ona dönüp bakmıyordu bile. Şans bu ya! Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Konyaspor-Galatasaray maçında yine 4. hakemken orta hakem rahatsızlanınca maçı o yönetti. O gün bugündür tırnaklarıyla kazıyarak hak ede ede buralara geldi. Hata yapmadı mı; yaptı tabii ki. Ama diğerlerinin yaptıklarının yanında hoşgörü ve masumiyet içeren hatalar oldu. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yönetti. 54'te Jakobs'un eline gelen topta Antalyaspor penaltı bekledi, devam kararı doğru. Tecrübesizlikten kaynaklanan bazı hataları var. Her geçen maç daha iyiye gidiyor. Çaresiz MHK'ye çare oldu. Tebrikler Ali Yılmaz.