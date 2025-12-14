Haberler Galatasaray Haberleri TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Mohamed Salah'a dev teklif!

Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna katmak istediği Mohamed Salah ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. Sarı kırmızılıların, Mısırlı yıldız için ödemeyi planladığı yıllık ücret belli oldu.





Ocak ayında hareketli bir transfer dönemi geçirmeye hazırlanan G.Saray'da gündemdeki 1 numaralı isim Mohamed Salah oldu.

Fotomaç'ın haberine göre, taraftarları da oldukça heyecanlandıran bir isim olan 33 yaşındaki Mısırlı, Liverpool'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Devler Ligi'ndeki İnter deplasmanına götürülmeyen Salah, dünkü Brighton maçına da kulübede başladı.