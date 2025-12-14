Haberler Galatasaray Haberleri Antalyaspor-Galatasaray maçı sonrası flaş eleştiri: Ocak ayında siz gidin!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Hesap.com Antalyaspor deplasmanından 4-1'lik zafer ile ayrıldı ve şampiyonluk yarışında bu haftayı da kayıpsız atlattı. Maç sonrası Bülent Timurlenk, kaleme aldığı değerlendirmeler ve yaptığı eleştiriler ile gündem oldu. İşte o yazı...





BÜLENT TİMURLENK: OCAK AYINDA SİZ GİDİN Şampiyonlar Ligi'nde son iki maçını kaybetmiş, ligde son iki deplasmanında galibiyete hasret kalmış, 'futbolun patronuyum' diyen bir adamın açık tehditleri ve hakaretlerine maruz kalmış, eksiğin, sakatın çok bir takımsan ve deplasmana gidiyorsan kabul edelim, Galatasaray için Antalyaspor uygun rakipti. Bunu ilk 15 dakikada gösterdiler.

Ev sahibi takım üç oyuncu üzerine kurulu oyunuyla rakip yarım sahayı göremeden iki farkla geriye düştüğünde kağıt üzerinde maç bitmişti. Sara'yı dinlendiren, İlkay'ı 6'ya çeken Okan Buruk, onun müthiş tecrübesine orkestra şefliği görevini vermişti. İlkay da iyi yönetti orkestrayı. Leroy Sane geçen hafta attığının kopyasını attı: Sağdan içeri deplase, devrilen vücut ve plase. Sallai'nin golünden sonra iştah sürse de Osimhen bulamadı çerçeveyi üç pozisyonda.