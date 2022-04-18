TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Alparslan Büyük Selçuklu, 22. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Alparslan Büyük Selçuklu izleyicileri, dizinin yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Alparslan Büyük Selçuklu 22. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu'nun 22. bölümünde neler yaşanacak? Alparslan Büyük Selçuklu'nun 22. yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 22. bölümüne dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Alparslan Büyük Selçuklu, 22. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Alparslan Büyük Selçuklu izleyicileri, dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ederken, arama motorlarında Alparslan Büyük Selçuklu 22. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu'nun 22. bölümünde neler yaşanacak? Alparslan Büyük Selçuklu'nun 22. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 22. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 22. BÖLÜMDE NE OLACAK?

Kekavmenos'un yerini söylemek zorunda kaldığı büyük dehlizde mühimmat ve malzeme taşıyan Alparslan ve alpları, Diyojen ve Rati'nin saldırısı sonucunda dehlizde sıkışıp kalmıştı. Kekavmenos, dehliz odacığının girişine yerleştirilen cevherler sebebiyle akli melekelerini kısmen yitirmişti. Alparslanlar, üstlerine çöken dehlizden nasıl çıkacak? Alparslan ve Kekavmenos'u dehlizde ölüme terk eden Diyojen'in bir sonraki planı ne olacak?

Kekavmenos'un kendini tehdit etmesiyle sıkışan Akça, Alparslan ile olan ilişkisinin gerçek olduğunu Kekavmenos'tan gizleyebilecek mi? Akça evlilik arifesinde sakladığı son sırrı aşikar edecek mi?

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