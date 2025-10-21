Fenerbahçe kritik virajda! F. Karagümrük maçı sonrası...
Trendyol Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden Fenerbahçe'de, milli ara dönüşünden sonraki fikstür dikkat çekti. Sarı-lacivertileri hem ligde hem Avrupa'da birçok kritik müsabaka bekliyor. İşte detaylar...
Milli aradan galibiyetle dönen Fenerbahçe, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek şampiyonluk yarışında hata yapmadı. Ancak sarı-lacivertliler için önümüzdeki süreç oldukça zorlu geçecek. Hem Süper Lig hem Avrupa Ligi'nde iddiasını sürdürmek isteyen Kanarya, 4 maçlık yoğun bir tempoya giriyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan iki haftada yalnızca bir galibiyet alan Fenerbahçe, perşembe günü sahasında Alman ekibi Stuttgart'ı ağırlayacak. Bu karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlileri üst üste üç deplasman bekliyor.
İlk durak Trendyol Süper Lig'de Burak Yılmaz yönetiminde yoluna devam eden, son maçında Hesap.com Antalyaspor'a 30 dakikada 3 gol atan Gaziantep FK olacak.
Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanının hemen ardından TÜPRAŞ Stadyumu'nda Beşiktaş derbisine çıkacak. 9. hafta sonunda 19 puanla zirvedeki rakibi Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Kanarya için bu maç önem kazanmış durumda.
Zirveyle arasındaki 6 puanlık farkı kapatmak isteyen Domenico Tedesco'nun ekibi, bu karşılaşmayı ya tamam ya devam maçı niteliğinde görüyor.
Bu maçın ardından Fenerbahçe, yoğun fikstürün son durağında Avrupa Ligi'nde Çek temsilcisi Viktoria Plzen ile deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe daha önce Viktoria Plzen ile 2012/2013 sezonunda karşılaşmış, mücadeleden galip ayrılan taraf olmuştu.