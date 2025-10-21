Fenerbahçe kritik virajda! F. Karagümrük maçı sonrası...

Trendyol Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden Fenerbahçe'de, milli ara dönüşünden sonraki fikstür dikkat çekti. Sarı-lacivertileri hem ligde hem Avrupa'da birçok kritik müsabaka bekliyor. İşte detaylar...