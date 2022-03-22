SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 22 Mart 2022 Survivor dokunulmazlık ve iletim oyunu...

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Survivor'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Survivor All Star 2022'nin 22 Mart Salı günü yayınlanacak yeni bölümünde dokunulmazlık ve iletişim oyunları oynanacak . Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu ve iletişim oyununu hangi takım kazandı? 22 Mart 2022 Survivor dokunulmaz oyununun galibi kim oldu? İşte yanıtı...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 22.03.2022- 17:30