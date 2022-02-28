TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Masumlar Apartmanı dizisinde heyecan dorukta. Masumlar Apartmanı 1 Mart Salı günü ekranlara gelecek. Masumlar Apartmanı 60. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Masumlar Apartmanı son bölüm bilgileri...

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MASUMLAR APARTMANI 60. BÖLÜM KONUSU

Naci'nin hastalığını öğrenen Safiye, kendini öylesine aşan adımlar atar ki, başta Naci olmak üzere herkesi şaşkına çevirir. Bu değişim sayesinde tüm aile ilk kez birlikte kebapçıya, sonrasında da lunaparka gider. Naci, onun bu durumunu endişe içinde izlese de üstüne gitmez. Ancak bu gidişat hiç hayra alamet değildir… Abidin'le yaşadığı olayın şokunu henüz atlatamayan Gülben'i çok daha büyük bir sürpriz beklemektedir. Han ise değişmek için çabaladığını Ceylan'a kanıtlamaya kararlıdır. Üstelik bu değişim herkesin dikkatini çeker. Ancak bilmedikleri şey, Han'ın karanlık tarafını artık daha ustaca gizlediğidir.

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👉MASUMLAR APARTMANI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉MASUMLAR APARTMANI 60. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

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👉MASUMLAR APARTMANI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉MASUMLAR APARTMANI 60. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

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