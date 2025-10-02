UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu sezon başladı. Aberdeen, ilk hafta maçında Shakhtar Donetsk'i konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Aberdeen - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Aberdeen - Shakhtar Donetsk maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. İlk hafta maçlarında İskoçya takımı Aberdeen, Ukraynalı rakibi Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak. Her iki takımında 3 puanı hedefleyerek iyi bir Avrupa başlangıcı yapmak istediği maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Aberdeen - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Aberdeen - Shakhtar Donetsk MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Aberdeen - Shakhtar Donetsk maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Duje Strukan'ın düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. Strukan'ın yardımcılıklarını Alen Jakšić ve Marjan Tomas üstlenirken dördüncü hakem koltuğunda ise Ante Terzić oturacak.