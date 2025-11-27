UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasının 4. haftası oynanan 9 maçla sona erdi. Breidablik deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen temsilcimiz Samsunspor, 10 puan ve averajla zirvede yer aldı. İşte 4. haftanın toplu sonuçları...

UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta maçları tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında 4. hafta mücadelesi, TSİ 23.00 seansında oynanan 9 karşılaşmayla sona erdi.

Breidablik deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen Samsunspor, 10 puan ve averajla zirvede yer aldı.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk ise Shamrock Rovers'a konuk olduğu maçı 2-1 kazandı. Puanını 9 yapan Shakhtar Donetsk, 4. sıraya yerleşti.

ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:

Aberdeen (İskoçya) - Noah (Ermenistan): 1-1

Fiorentina (İtalya) - AEK (Yunanistan): 0-1

Breidablik (İzlanda) - Samsunspor: 2-2

Drita (Kosova) - Shkendija (Kuzey Makedonya): 1-0

Rijeka (Hırvatistan) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0

Jagiellonia (Polonya) - KuPS Kuopio (Finlandiya): 1-0

Legia Varşova (Polonya) - Sparta Prag (Çekya): 0-1

Strasbourg (Fransa) - Crystal Palace (İngiltere): 2-1

Shamrock Rovers (İrlanda) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-2