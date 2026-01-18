Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 18. haftasında Kasımpaşa ile Hesap.com Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İŞTE KASIMPAŞA-ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ:
Kasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Adam, Winck, Frimpong, Baldursson, Kerem, Ben Ouanes, Diabate, İrfan Can, Kubilay.
Hesap.com Antalyaspor: Cuesta, Paal, Hüseyin, Soner, Bünyamin, Abdülkadir, Van de Streek, Ceesay, Storm, Saric, Veysel.
KASIMPAŞA-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa-Antalyaspor maçı TSİ 14.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanıyor.