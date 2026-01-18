Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa ile Hesap.com Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 18. haftasında Kasımpaşa ile Hesap.com Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE KASIMPAŞA-ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ:

Kasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Adam, Winck, Frimpong, Baldursson, Kerem, Ben Ouanes, Diabate, İrfan Can, Kubilay.

Hesap.com Antalyaspor: Cuesta, Paal, Hüseyin, Soner, Bünyamin, Abdülkadir, Van de Streek, Ceesay, Storm, Saric, Veysel.

KASIMPAŞA-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa-Antalyaspor maçı TSİ 14.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanıyor.