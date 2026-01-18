Neler söylediği ortaya çıktı! Dursun Özbek'ten soyunma odası konuşması!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Bu maçta oynanan futbol ve alınan sonuç nedeniyle taraftarlardan, sarı-kırmızılı yönetime istifa çağrısı yapıldı. Maç sonrası ise Başkan Dursun Özbek soyunma odasına indi ve bir konuşma yaptı. İşte Özbek'in sözleri...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Cimbom şampiyonluk yarışında büyük bir öneme sahip olan maçta rakibi ile 1-1'lik skorla berabere kaldı.
Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetimi istifaya çağırdı. Galatasaray taraftarının protesto ettiği Başkan Dursun Özbek'ten ise dikkat çeken bir hamle geldi. Özbek karşılaşmanın ardından soyunma odasına indi.
Sabah'ın haberine göre; Teknik heyet ve futbolculara moral veren Başkan Özbek, önlerine bakmak zorunda olduklarını belirterek Atletico Madrid maçı için takıma güvendiğini söyledi.