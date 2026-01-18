Kasımpaşa ile Hesap.com Antalyaspor golsüz berabere kaldı!

Trendyol Süper Lig'in 18.haftasında Kasımpaşa ile Hesap.com Antalyaspor 0-0 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 18.haftasında Kasımpaşa ile Hesap.com Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa, ligde çıktığı son 4 maçta gol atamamış oldu ve 16 puanla 14. sırada kaldı.

Antalyaspor'un ise ligdeki galip gelememe serisi 7 maça yükseldi. Akdeniz ekibi, son 7 maçta 4 yenilgi aldı ve 16 puanla 15. sırada yer alıyor.

YENİ TRANSFERLER SAHNE ALDI

Kasımpaşa'nın Fenerbahçe'den kiraladığı İrfan Can Kahveci, takımı adına ilk maçına çıktı 62 dakika sahada kaldı. Cenk Tosun ise 88. dakikada oyuna girdi. Eyüpspor'dan transfer edilen Kerem Demirbay ise maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.