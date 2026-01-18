Galatasaray Raphael Onyedika transferinde zorlanacak! İşte sebebi
Galatasaray'da son dönemlerde alınan kötü sonuçlar sonrası yönetim transfer çalışmalarını hızlandırırken orta saha transferi için gündeme yeniden Raphael Onyedika geldi. Sarı-kırmızılıların anlaşmaya yakın olduğu Nijeryalı yıldıza İngiltere'den sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
Galatasaray'da taraftarların yönetime transfer çağrısı Gaziantep FK maçı ile sürerken eksik isimler ve sahadaki oyuncuların düşük verimliliği sarı-kırmızılılarda yapılması gereken takviyelerin aciliyetini gözler önüne serdi.
Teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda defansif gücü yüksek bir orta saha transferi gerçekleştirmek isteyen yönetim, Milano'ya yaptığı transfer çıkarmasında henüz mutlu sona ulaşamadı.
Bu gelişmenin ardından Galatasaray'da gündeme gelen isim yeniden Raphael Onyedika oldu. Sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldız için temasları sıklaştırdığı ortaya çıktı.
Öte yandan Cimbom'a 12 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu yıldız futbolcunun transferinde sürpriz bir takım rakip oldu.
fotomac.com.tr Editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği habere göre Aston Villa, takımın önemli isimlerinden Boubacar Camara'nın sakatlığı sonrası Onyedika'nın durumu hakkında bilgi aldı.
Buna rağmen sarı-kırmızılıların, Onyedika transferinde avantajlı konumda olduğu belirtildi.
Güncel piyasa değeri yaklaşık 20 milyon euro olarak gösterilen Nijeryalı futbolcu, 2022 yılında Midtjylland'dan 9,5 milyon euro bonservis bedeliyle Club Brugge'a transfer olmuştu.
Bu sezon Belçika Pro League'de 10 maçta ilk 11'de sahaya çıkan Onyedika, 4 karşılaşmada ise sonradan oyuna dahil oldu.
Başarılı orta saha oyuncusu, Ekim ayında yaşadığı hamstring sakatlığı nedeniyle bir süre forma giyememişti.
Onyedika'nın özellikle Galatasaray'da ara transfer dönemi gündeminin sıcak isimlerinden olması bekleniyor.