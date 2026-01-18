Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray Raphael Onyedika transferinde zorlanacak! İşte sebebi

Galatasaray Raphael Onyedika transferinde zorlanacak! İşte sebebi Galatasaray'da son dönemlerde alınan kötü sonuçlar sonrası yönetim transfer çalışmalarını hızlandırırken orta saha transferi için gündeme yeniden Raphael Onyedika geldi. Sarı-kırmızılıların anlaşmaya yakın olduğu Nijeryalı yıldıza İngiltere'den sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar...







Galatasaray'da taraftarların yönetime transfer çağrısı Gaziantep FK maçı ile sürerken eksik isimler ve sahadaki oyuncuların düşük verimliliği sarı-kırmızılılarda yapılması gereken takviyelerin aciliyetini gözler önüne serdi.

Teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda defansif gücü yüksek bir orta saha transferi gerçekleştirmek isteyen yönetim, Milano'ya yaptığı transfer çıkarmasında henüz mutlu sona ulaşamadı.