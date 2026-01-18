Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ayrılık gündemindeki bir numaralı isim olan Sebastian Szymanski'nin sarı-lacivertlilerle olan kariyeri sonlanmak üzere. Fransız ekibiyle Fenerbahçe'nin, o bonservis bedelinde anlaştığı öğrenildi. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, 2026 ara transfer döneminde yalnızca kadrosunu güçlendirmeye odaklanmıyor; aynı zamanda takımdaki "şişkinliği" azaltmak ve mali kaynak yaratmak için ayrılacak isimleri de netleştiriyor.
Bu operasyonun en sıcak ismi ise Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski.
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde kadro mühendisliğine giden sarı-lacivertlilerde, ara transfer döneminde gelen Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok gibi transferler sonrası gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi.
Son dönemde performansında düşüş yaşayan ve tribünlerin zaman zaman tepkisini çeken Szymanski, bu planlamanın merkezinde yer alıyor.
Fransız basınından Ouest-France ve L'Equipe'in haberlere göre; Ligue 1 ekibi Rennes, 26 yaşındaki Polonyalı orta saha için Fenerbahçe ile masaya oturdu.
İki kulübün 9,5 milyon euro net bonservis ve 1 milyon Euro bonus karşılığında el sıkışmaya çok yakın olduğu belirtiliyor.
Fenerbahçe kariyerinde 130'dan fazla maçta görev alan ve 50'den fazla gole doğrudan katkı sağlayan Szymanski'nin, Rennes'in sunduğu 4 yıllık projeye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 maçta görev alan Polonyalı oyuncu, 2 gol ve 2 asistlik katkı sergiledi.
Fenerbahçe ile 2027'ye kadar kontratı olan 26 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.