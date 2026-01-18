Haberler Fenerbahçe Haberleri Szymanski anlaşması tamam: İşte Fenerbahçe'nin kazanacağı ücret!

Szymanski anlaşması tamam: İşte Fenerbahçe'nin kazanacağı ücret! Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ayrılık gündemindeki bir numaralı isim olan Sebastian Szymanski'nin sarı-lacivertlilerle olan kariyeri sonlanmak üzere. Fransız ekibiyle Fenerbahçe'nin, o bonservis bedelinde anlaştığı öğrenildi. İşte detaylar... Fenerbahçe Haberleri







ABONE OL KAĞAN SOYTORUN

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, 2026 ara transfer döneminde yalnızca kadrosunu güçlendirmeye odaklanmıyor; aynı zamanda takımdaki "şişkinliği" azaltmak ve mali kaynak yaratmak için ayrılacak isimleri de netleştiriyor.

Bu operasyonun en sıcak ismi ise Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski.