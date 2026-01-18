Gabriel Paulista'nın ayrılığı sonrası stoper bölgesine bir takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Emmanuel Agbadou için Wolverhampton ile anlaştı. İşte detaylar...

Ara transfer dönemindeki takviyelerle şampiyonluk yarışını sürdürmek isteyen Beşiktaş, stoper transferinde mutlu sona yaklaştı.

Ocak ayı öncesinden Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou için temaslarına başlayan siyah-beyazlılar, oyuncunun kalıcı olarak takıma katılması için gün sayıyor.

İNAT KIRILDI

Başkan Serdal Adalı'nın, "Agbadou için kulübüne teklif verdik, bekliyoruz. Futbolcu ile bir sıkıntı yok. Kulübü evet dediği gün transfer biter." dediği Fildişili oyuncu için Premier Lig ekibinin inadının kırıldığı konuşuluyor.

BONSERVİS BEDELİ

Foot-Africa'da yer alan habere göre siyah-beyazlılar, 11.5 milyon euro karşılığında Agbadou'yu kadrosuna katmak üzere. beşiktaş ile kişisel şartlarda halihazırda anlaşmaya varmış olan Agbadou'nun, transferi tamamlamak üzere çok yakında İstanbul'a seyahat etmesi bekleniyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Wolverhampton formasıyla 16 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu, 2 asistlik performans sergiledi. Agbadou'nun piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

İŞTE O HABER