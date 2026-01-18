Haberler Galatasaray Haberleri Fenerbahçe ve Galatasaray'a Ademola Lookman transferinde yeni rakip!

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Ademola Lookman transferinde yeni rakip! Trendyol Süper Lig'de adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Ademola Lookman ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Napoli'nin devreye girdiği Nijeryalı yıldıza La Liga'dan dev bir takımın talip olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri Galatasaray Haberleri







ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de ara transfer dönemi tüm heyecanıyla sürerken zirvede şampiyonluk mücadelesi veren iki takım Fenerbahçe ve Galatasaray, Ademola Lookman için yarışa tutuştu.

Nijerya Milli Takımı'nda forma giyen yıldız oyuncunun Afrika Uluslar Kupası programının bitmesi ile birlikte temasların artması bekleniyordu ki transferde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.