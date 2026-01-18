Vedat Muriqi'den transfer söylentilerine dair açıklama!
Athletic Bilbao karşısındaki 3-2'lik zaferde takımına 3 golle galibiyeti getiren Vedat Muriqi, maç sonrası açıklamalarda bulundu. Kosovalı golcü, hakkında transfer dedikoduları ile ilgili konuştu. İşte Muriqi'nin sözleri...
Athletic Bilbao karşısında galibiyeti getiren üç golü kaydeden Vedat Muriqi, maç sonunda hem performansı hem de eski takımı Fenerbahçe ile isminin geçtiği transfer dedikoduları hakkında konuştu.
"Ben burada çok mutluyum, devam eden bir sözleşmem var. Eğer bir forvet çok gol atarsa tekliflerin gelmesi normaldir. Burada huzurluyum; geleceğim hakkında önce kulüp, sonra ben karar veririm.
"BEN BUNA RAZIYIM"
Ona, 'Sözleşme yenilediğimiz için (ayrılık üzerine) konuşamam ama eğer benim satışından gelecek para kulübü ekonomik olarak kurtaracaksa bunu yapın, ben buna razıyım' dedim.
"SATMAYACAĞINI SÖYLEDİ"
O ise bana beni satmayacağını söyledi. Ben de burada kalmaktan dolayı çok mutluyum."
Kendi performansı ve takımın mücadelesi hakkında ise şunları söyledi: "Çok mutluyum çünkü iyi bir form grafiğim olduğunu biliyordum ama bu, maç kazanmak için yeterli olmuyordu. Şimdi hem Mallorca formasıyla ilk hat-trick'imi yaptım hem de daha önemlisi olan 3 puanı aldık. Hafta boyunca bunu konuştuk; hepimizin özlediği o mücadeleci ruhu sahaya yansıttık. Her top için savaşan bir takım olduk, maçlar böyle kazanılır. Hatalarımızı biliyoruz, bu 3 puan sıralamada gidişatı tersine çevirmemize yardımcı olacak."