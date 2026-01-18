Haberler Fenerbahçe Haberleri Vedat Muriqi'den transfer söylentilerine dair açıklama!

Vedat Muriqi'den transfer söylentilerine dair açıklama! Athletic Bilbao karşısındaki 3-2'lik zaferde takımına 3 golle galibiyeti getiren Vedat Muriqi, maç sonrası açıklamalarda bulundu. Kosovalı golcü, hakkında transfer dedikoduları ile ilgili konuştu. İşte Muriqi'nin sözleri... Fenerbahçe Haberleri







ABONE OL

Athletic Bilbao karşısında galibiyeti getiren üç golü kaydeden Vedat Muriqi, maç sonunda hem performansı hem de eski takımı Fenerbahçe ile isminin geçtiği transfer dedikoduları hakkında konuştu.

"Ben burada çok mutluyum, devam eden bir sözleşmem var. Eğer bir forvet çok gol atarsa tekliflerin gelmesi normaldir. Burada huzurluyum; geleceğim hakkında önce kulüp, sonra ben karar veririm.