Ucuz maliyetli genç oyuncularla hücum hattını tazelemek isteyen Trabzonspor'da yönetim, rotasını Kuzey'e çevirdi. Felipe Augusto'nun takımdan ayrılma ihtimalinin her geçen gün güçlenmesi üzerine, scout ekibinin uzun süredir takip ettiği Daniel Karlsbakk ismi yeniden ortaya çıktı.

Fotomaç'ın haberine göre, 22 yaşındaki forvet için kulübü Sarpsborg ile anlaşma zemini arayan yönetim, rakamsal konulardaki pazarlıklarına devam ediyor.

Augusto'nun ayrılması durumunda Karlsbakk için temasların hızlanması bekleniyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Sarpsborg formasıyla 41 maça çıkan genç futbolcu, 21 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Ayrıca Karlsbakk, ligde 18 gol atarak gol krallığının da sahibi olmuştu.