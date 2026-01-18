Haberler Fenerbahçe Haberleri Napoli'nin Noa Lang planı hazır: Noa Lang ve Fenerbahçe...

Napoli'nin Noa Lang planı hazır: Noa Lang ve Fenerbahçe... Trendyol Süper Lig'in İstanbul devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın alternatif isimleri arasında yer alan Noa Lang ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Napoli'nin Hollandalı oyuncunun satışı üzerine çalıştığı ve ayrılık durumunda kadrosuna katacağı isimleri belirlediği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri Fenerbahçe Haberleri







Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışı ligin 18. haftasında kaldığı yerden devam ediyor. Ezeli rakipler sadece saha içinde değil, saha dışındaki hamleleri ile de birbirine karşı üstünlük kurmayı hedefliyor.

Bu doğrultuda zaman zaman aynı isimler üzerinden karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez Napoli'nin Hollandalı yıldızının transferinde birbirlerine meydan okudu.