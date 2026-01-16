Fenerbahçe'nin karşılıklı anlaşma sonucu sözleşmesini feshettiğini TFF'ye bildirdiği Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Cenk Tosun'u kadrosuna kattığını resmi sosyal medya hesabından açıkladı.
Kasımpaşa paylaşımına, "Şimdi hazırım. Kasımpaşa'dayım!" Notunu düştü.
Cenk Tosun Kasımpaşamızda— Kasımpaşa (@kasimpasa) January 16, 2026
Yeni transferimiz Cenk Tosun, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde Kulüp CEO'muz Ceyhun Kazancı'nın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.
Yeni transferimiz Cenk'e hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz!… pic.twitter.com/anUaaGOC9V
Şimdi hazırım. Kasımpaşa'dayım! ⚓️ pic.twitter.com/qoGOX7rSyM— Kasımpaşa (@kasimpasa) January 16, 2026