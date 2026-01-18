Kulüp yönetimi transfer döneminin bu son kısmında hiçbir kapıyı tamamen kapatmasa da, tüm tarafları memnun edecek devasa bir teklif gelmediği sürece oyuncunun kalma isteğine saygı duyulacağı belirtiliyor.

Hem oyuncunun temsilcileri hem de kulüp, 19 yaşındaki bir hücumcu için sabırlı olunması gerektiği konusunda hemfikir. Eğer yaz aylarına gelindiğinde oyuncunun gelişimi durursa kiralama seçeneği tekrar değerlendirilecek.