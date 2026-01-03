Galatasaray'da dikkat çeken transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan o yıldız ile ilgileniyor. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray, transfer listesindeki isimleri netleştirmeye başladı. Sarı-kırmızılıların gündemindeki en dikkat çekici adaylardan biri, sezon sonunda Real Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan David Alaba.