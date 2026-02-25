Galatasaray'da Noa Lang, Juventus ile oynadıkları rövanş mücadelesinin ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte yıldız oyuncunun maça dair açıklamaları ve son 16 turu sözleri...

"BİRAZ PANİK OLDUK"

"Zor bir maçtı. Kendi performansım için de kazanması zordu benim adıma. Topla biraz panik olduğumuzu düşünüyorum. Uzun ve yüksek topları çok fazla attık. Savunmada iyi olduğumu düşünüyorum. Hocam değiştirmek istedi, bende tabii ki takım için bunu kabul ederim."

"ZOR MAÇLARI GEÇMEK GEREKİYOR"

"Liverpool dünya devi ama Tottenham da zor. Liverpool'a karşı Galatasaray kazandı ama zor maçlar. Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemek için zor maçları geçmek gerekiyor. Gelen rakibe bakacağız ve ona göre hazırlanacağız."