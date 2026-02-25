CANLI SKOR ANA SAYFA
4
Aspor Keşfet
Son Dakika
Buruk: Değerini bilmek lazım Buruk: Değerini bilmek lazım 02:27
Osimhen: 10 kişi bile çok zorladılar Osimhen: 10 kişi bile çok zorladılar 02:21
G.Saray, Juventus'u eledi kasayı doldurdu! G.Saray, Juventus'u eledi kasayı doldurdu! 01:45
G.Saray'ın Son 16 Turu'nda rakibi kim? G.Saray'ın Son 16 Turu'nda rakibi kim? 01:44
Juventus-G.Saray maçında kırmızı kart kararı! Juventus-G.Saray maçında kırmızı kart kararı! 00:12
Juve - G.Saray maçında penaltı kararı! Juve - G.Saray maçında penaltı kararı! 00:02
Daha Eski
"Bu avantajı kullanmak istiyoruz!" "Bu avantajı kullanmak istiyoruz!" 22:29
Juventus-Galatasaray maçı detayları Juventus-Galatasaray maçı detayları 21:09
Zorlandık ama son 16'dayız! Zorlandık ama son 16'dayız! 17:51
Beşiktaş, Kocaelispor hazırlığını sürdürdü Beşiktaş, Kocaelispor hazırlığını sürdürdü 17:35
Beşiktaş, Yusuf Ziya Gündüz hakkında TFF'ye başvurdu Beşiktaş, Yusuf Ziya Gündüz hakkında TFF'ye başvurdu 17:34
Beşiktaş U19 derbisinde F.Bahçe'yi farklı geçti! Beşiktaş U19 derbisinde F.Bahçe'yi farklı geçti! 16:26
Buruk: Değerini bilmek lazım
Osimhen: 10 kişi bile çok zorladılar
Süper Loto kazanan numaralar 24 Şubat 2026
Gram altın bugün ne kadar oldu?