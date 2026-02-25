Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Torino'da uzatmalarda 3-2 biten maçın ardından Juventus'a karşı oynadıkları rövanş mücadelesini ve son 16'ya kalmalarını değerlendirdi. Başarılı çalıştırıcı, "Aslında maç zor değildi ama biz zorlaştırdık. Son 16'ya kaldığımız için çok mutluyuz, bunun değerini bilmek lazım. Oyuncularıma da bunu söyledim. Soyunma odasında kaybetmiş gibi bir hava olabiliyor ama böyle değil. Maçı çok rahat bitirmemiz gerekirken 11'e 10 rakibimiz oynuyormuş gibi oldu. Çok hata yaptık." dedi.

"İYİ YERLEŞEMEDİK"

"Burayı geçtik ama 11'e 10'dan sonra çok rahat bitirmemiz gerekirken, sanki rakibimiz bir kişi fazla oynuyor gibi durum ortaya çıktı. Çok fazla hata yaptık. İki gol yedik. Bu teknik adamı kenarda çaresiz bırakıyor. Değişiklikler yapmışsınız, yeni oyuncular sokmuşsunuz... Sarı kartlı oyuncularımızı çıkardık, üstün kalmak için bunları yaptık ama takımı da etkilemedi. İyi yerleşemedik. Santrforsuz oyuna geçtiler. Bütün kanat oyuncuları çok iyi oynadı. Maçı da bu değiştirdi."

"DERS NİTELİĞİNDE BİR MAÇ OLDU"

"Kötüyü de gördük... Daha iyisini yapmak için elimizde şans var. Daha çok çalışacağız. Kendimi değerlendirmek ve oyuncularında kendilerini değerlendirmesi adına ders niteliğinde bir maç oldu. Turu geçtik ama çok büyük ders aldık."

"OSIMHEN'E SAKİN OLMASINI SÖYLEMİŞTİM"

"Maçta daha özgüvenli oynamamız gerekiyordu. İkinci yarı daha iyi bir maç bekliyordum ama daha kötüye gittik. Victor Osimhen'e sakin olmasını ve fırsatların ona geleceğini söylemiştim öyle de oldu ve maçın adamı oldu. Onu da tebrik ederim.

İŞTE O İFADELER