Yıldız oyuncudan flaş açıklama: Galatasaray'a geri dönmeyeceğim!
Sezon başında Galatasaray'dan Hellas Verona'ya kiralık olarak gönderilen Victor Nelsson, Danimarka basınına dikkat çekici ifadeler kullandı. Yıldız savunmacı, sarı-kırmızılılara geri dönmeyeceğini açıkça belirtti. İşte detaylar...
Sezon başında Galatasaray'dan Hellas Verona'ya kiralık olarak gönderilen Victor Nelsson'dan flaş bir açıklama geldi.
Danimarka basınından Bold'a konuşan yıldız savunmacı, sarı-kırmızılılarda forma giydiği dönemler ve Galatasaray'daki geleceği hakkında konuştu.
Galatasaray'da yaşananlar hakkında fazla konuşmak istemediğini belirten 27 yaşındaki stoper, "Ne olacağını yazın göreceğiz, ama geleceğim Galatasaray'da değil. Geri dönmeyeceğim.
Roma'dan kiralık olarak döndüğüm yaz çok zor bir dönemdi. Kulüpte harika yıllarım geçti, taraftarlar beni çok sevdi ve birkaç şampiyonluk kazandım. Roma'ya transfer olduğumda, Galatasaray ile sözleşmemi 2027'ye kadar uzatmam gerekiyordu.
Bu, kiralama şartı gibiydi. Geçen yaz Verona'ya gittiğimde de şart aynıydı; sözleşmemi bir yıl uzatmam gerekiyordu. Verona'da olmaktan çok mutluyum. Güzel bir kulüp, iyi bir teknik kadro ve harika bir şehir." ifadelerini kullandı.