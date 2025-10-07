Galatasaray'a Ismail Jakobs şoku!

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da sergilediği performanla göz dolduran Ismail Jakobs ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Oyuncunun ülkesinden Galatasaray'a gelen mektup herkesi şaşkına çevirdi. İşte detaylar...
Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0'lık skorla mağlup ettiği ve derbide Beşiktaş ile 1-1'lik skorla berabere kaldığı maçlarda IsmailJakobs sergilediği performansla büyük alkış almıştı.
Teknik direktör Okan Buruk'un gözüne giren yıldız isimle ilgili son olarak oldukça flaş bir gelişme yaşandı.
D Sports Senegal'de yer alan habere göre; Galatasaray'da Jakobs, sakatlığını gerekçe göstererek Senegal Milli Takımı kampına katılmadı.
Senegal Futbol Federasyonu, oyuncuya izin verilmesi ve sağlık belgelerinin gönderilmesi için Galatasaray Kulübü ile iletişime geçti. Yer alan haberde; Galatasaray ile Senegal Milli Takımı'nın Ekim 2024'te yine benzer bir durum için karşı karşıya geldiği aktarıldı.
O dönem yıldız ismin ülkesinin Malavi ile oynadığı mücadelede yedek kulübesinde oturduğu fakat milli aranın ardından Galatasaray'ın maçında 90 dakika forma terlettiği vurgulandı.