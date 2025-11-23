Galatasaray MCT Technic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında konuk ettiği Esenler Erokspor'u 88-76 yendi.
Sarı-kırmızılıların ABD'li oyuncusu Errick McCollum, müsabakada Basketbol Süper Ligi kariyerindeki 3000. sayısını kaydetti.
Galatasaray'ın 33 yaşındaki oyun kurucusu Can Korkmaz, kariyerindeki 300. Basketbol Süper Ligi müsabakasını Esenler Erokspor'a karşı oynadı.
Geçen sezon sol ön diz çapraz bağları koptuğu için fazla forma şansı bulamayan Can Korkmaz, 300 lig maçına bugün çıktı.
Galatasaray MCT Technic: Cummings 11, Palmer 16, Buğrahan Tuncer 14, Gillespie 8, White 6, McCollum 22, Can Korkmaz 3, Meeks 2, Rıdvan Öncel, Bishop 6, Muhsin Yaşar, Cihat Dalgalı
Esenler Erokspor: Crawford 17, Galloway 19, Simmons 7, Cornelie 8, Egehan Arna 8, Pangos 5, Thomas Akyazılı, Love 6, Ahmet Düverioğlu 6
1. Periyot: 19-18
Devre: 43-31
3. Periyot: 64-54