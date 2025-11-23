Mauro Icardi'ye ülkesinden teklif var! Takımdan ayrılacak mı?

Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mauro Icardi'nin geleceği hala netlik kazanmış değil. Arjantin basınında yer alan haberlere göre tecrübeli golcü için önemli bir kulüp harekete geçti. Icardi'yi renklerine katmak isteyen takımın kim olduğu ortaya çıktı. İşte sıcak gelişmenin ayrıntıları...