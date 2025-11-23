Mauro Icardi'ye ülkesinden teklif var! Takımdan ayrılacak mı?
Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mauro Icardi'nin geleceği hala netlik kazanmış değil. Arjantin basınında yer alan haberlere göre tecrübeli golcü için önemli bir kulüp harekete geçti. Icardi'yi renklerine katmak isteyen takımın kim olduğu ortaya çıktı. İşte sıcak gelişmenin ayrıntıları...
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 3-2'lik skorla mağlup eden Galatasaray'da Mauro Icardi gündem olmaya devam ediyor.
Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Arjantinli futbolcu, Başkent ekibine karşı alınan kritik galibiyetin mimarlarından biri oldu.
Yedek kulübesinde başladığı mücadelenin 40. dakikasında oyuna dahil olan yıldız futbolcu, 55. dakikada skoru eşitlerken, 57. dakikada gelen golün de hazırlayıcısı oldu.
Maç sonu yaptığı açıklamada kendisine gelen eleştirilere yanıt veren deneyimli santrforun geleceği merak ediliyor.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde Icardi'nin geleceğiyle ilgili bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Icardi, Galatasaray'ın çok önemli bir oyuncusu. Galatasaray'a verdiği hizmet tartışılmaz. Sakatlığı sonrası iyileşme süreci uzun sürdü. Sözleşme konusu bugünün işi değil. Önümüzde devre arasına kadar bir zaman dilimi var. Bu süreçte talepler olabilir ama bunu bir kişiye özel yapamazsın. Hepsi belirli dönemde yapılabilecek şeyler. Bugün için erken. Değerlendirmeyi o zaman hocamızla birlikte yapacağız." ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılı kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyan 32 yaşındaki oyuncuya İtalya ve Meksika'dan ilgi olduğu öne sürülürken, son iddia Arjantin'den geldi.
RIVER PLATE İSTİYOR
El Crack Deportivo'da yer alan habere göre; River Plate, Mauro Icardi'yi transfer etmek istiyor.
Arjantin ekibinin ezeli rakibi Boca Juniors'ın Paulo Dybala'yı transfer etmeye hazırlandığı ve River'ın da bu transfere Icardi transferiyle karşılık vermek istediği belirtildi.
River Plate Teknik Direktörü Marcelo Gallardo'nun tecrübeli forvetin transferini hayal ettiği ve Arjantin ekibinin de bu hayali gerçekleştirmek istediği vurgulandı.
Haberde deneyimli golcünün Arjantin'e dönmesinin zor olduğu belirtilse de River Plate'li taraftarların, Icardi'nin takıma katılacağından umutlu olduğu aktarıldı.
Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez, geçtiğimiz günlerde Arjantin'de Icardi ile katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, "Mauro, Arjantin'e geri dönerse yalnızca River Plate'de oynar. Boca kesinlikle yasak." ifadelerini kullanmıştı.