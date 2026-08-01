FIFA'dan, 4 Türk kulübüne transfer yasağı

FIFA'nın resmi internet sitesinde transfer yasakları bölümünden yapılan duyuruda, Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig takımlarından Antalyaspor ve Pendikspor'a 3'er dönem transfer yasağı verildiği belirtilirken, TFF 2. Lig temsilcisi Hatay'ın cezasının ise kaldırılıncaya kadar devam edeceği ifade edildi.