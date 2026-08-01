FIFA'nın resmi internet sitesinde transfer yasakları bölümünden yapılan duyuruda, Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig takımlarından Antalyaspor ve Pendikspor'a 3'er dönem transfer yasağı verildiği belirtilirken, TFF 2. Lig temsilcisi Hatay'ın cezasının ise kaldırılıncaya kadar devam edeceği ifade edildi.
FIFA'dan, 4 Türk kulübüne transfer yasağı
FIFA, Gençlerbirliği, Antalyaspor, Pendikspor ve Hatayspor'a transfer yasağı verildiğini açıkladı.
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Yayın Tarihi: 01.08.2026 16:43