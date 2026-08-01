TFF Tahkim Kurulu, Mert Hakan Yandaş'ın bahis eylemi hakkında yeni bir karar alındığını duyurdu.

Alınan karar doğrultusunda, Yandaş'ın bahis eylemi nedeniyle 12 ay hak mahrumiyeti cezası 6 aya indirildi. Yapılan açıklamada, "Futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın PFDK'nın 30.04.2026 tarih ve E.2025-2026/4550 - K.2025-2026/5067 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, oybirliğiyle, Futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, oyçokluğuyla karar verilmiştir." denildi.