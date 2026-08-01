Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertlilerin bir önceki başkanı Sadettin Saran yönetimine N'Golo Kante transferi nedeniyle Divan Kurulu Toplantısı'nda sert tepki gösterdi.

Yıldırım, "Kante'yle bir anlaşma yapmışsınız, tövbe Allah yani! O sözleşmeyle kimse almaz! Beş milyon imaj hakkı vermişsiniz. Çıkıp aldığımız paraya satarız diyorsunuz, gel verdim sana Kante'nin yetkisini. Satış yetkisi sende Ertan Torunoğulları. Gel, imzayı vereceğim." ifadelerini kullandı.